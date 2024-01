Un’epoca in mostra. Viaggio negli anni ’90 con le icone e lo sguardo di Thierry Le Gouès

Con lo sguardo e l’obiettivo di Thierry Le Gouès ci si immerge negli anni Novanta alla Galleria Rubin di Milano. La moda prima di tutto, ma non solo. Con le fotografie di uno dei nomi più acclamati nell’universo fashion a con i suoi ritratti a Kate Moss, Carla Bruni, Karen Mulder, Tatjana Patitz e Naomi Campbell - solo per citare qualche nome tra i più blasonati - sfila un’epoca. Alla regia Mks Milano Fashion Agency. “90’s” il titolo della mostra (e del libro edito da PowerHouse Books che raccoglie le sue opere) che verrà inaugurata il 16 febbraio al civico 10 di via Santa Marta e che resterà aperta fino al 21 febbraio (dalle 18 alle 21). Le fotografie potranno anche essere acquistate sino al 31 agosto.

Femminilità, ribellione, emancipazione dietro gli scatti: ci sono i miti degli anni Novanta, ci sono le passerelle e i palcoscenici più prestigiosi di New York, Parigi, Milano e Londra; brillano le icone del tempo che fu. Spicca l’uso a tratti nostalgico del bianco e nero, come l’oro che avvolge una statuaria Kate Moss e tra i soggetti preferiti c’è Carla Bruni, che ha curato anche la prefazione del libro e che racconta delicatezza ed empatia di un "talento senza tempo".