Un’auto con cella di sicurezza e body cam per la polizia locale

In arrivo un’auto dotata di cella di sicurezza e sette body cam per gli agenti della polizia locale di Rho. Il comando di Rho ha ottenuto nuovi finanziamenti da parte di Regione Lombardia classificandosi al 17esimo posto della lista dei Comuni che hanno partecipato a un bando e che avranno soldi per l’acquisto di nuove dotazioni. Il Comune aveva richiesto 48.891,50 euro, ne vengono concessi 20mila. La restante parte, come previsto dal bando, verrà finanziata dalle casse comunali. Con questi fondi saranno acquistate sette body cam per tutti gli agenti in servizio su strada. E una nuova autovettura dotata di cella di sicurezza: si tratta di una novità molto importante, finora il comando Nicolò Savarino non aveva disposizione un auto con queste caratteristiche, "si va a colmare la mancanza dal momento che Regione Lombardia ha reso obbligatorio questo tipo di dotazione", fanno sapere. Ro.Ram.