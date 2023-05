Gorgonzola, il nuovo sindaco Ilaria Scaccabarozzi: "Un sogno che si realizza"

Gorgonzola – I brindisi della vittoria, "ma con moderazione" e ieri il passaggio ufficiale di consegne dal predecessore in sala consiliare. La fascia tricolore dalle mani di Angelo Stucchi a Ilaria Scaccabarozzi, "adesso tocca a lei. La persona giusta. In questi cinque anni ci siamo conosciuti, ascoltati, e siamo diventati, soprattutto, grandi amici". Per la neo eletta sindaca un momento di commozione. "Angelo un grande maestro. Se oggi sono pronta, è anche grazie a lui". Poi un sorriso: "In effetti da ieri pomeriggio non riesco a togliermi il sorriso dalla faccia. Sono felice, questo è un sogno che si realizza".

“Non io, ma noi”

Per l’avvocata penalista gorgonzolese, sulla scena pubblica da ben oltre trent’anni, un grande successo anche personale "ma lo ripeto: non c’è un io, ma un noi. Ho avuto da tutta la coalizione uno straordinario sostegno. Quanto agli amici della mia Insieme per Gorgonzola, non trovo le parole: sono le colonne cui mi sono appoggiata". La prima mattina da sindaco: "L’ho passata a rinviare impegni di lavoro. Per scaramanzia, avevo lasciato tutto fissato". Come concilierà l’attività legale e il mandato? "Lo studio è avviato e ho dei collaboratori validissimi. Delegherò, ridurrò gli impegni. Sarò un sindaco presente".

Il toto giunta

Parte intanto il toto Giunta. Fra i nomi papabili in area Pd quelli di alcuni votatissimi: Nicola Basile, assessore alle Politiche sociali uscente, che ha ottenuto ben 243 voti di preferenza; Mariacristina Gioia, impiegata del Comune di Melzo, ma da anni impegnata nel partito, a sua volta fresca di 187 voti di preferenza personale; Alberto Villa, geologo, già consigliere comunale nell’ultimo mandato, con 151 preferenze a sua volta nella rosa dei votatissimi.

Per la civica Insieme per Gorgonzola il nome papabile quello di Nadia Ornago, presidente del consiglio comunale uscente, votata da 119 cittadini.