"Una sfida sbilanciata ma i rossoneri non sono questi"

Che derby dobbiamo aspettarci?

"All’apparenza sembra una sfida sbilanciata perché il Milan è in una situazione difficile sotto il profilo tecnico e non solo. È un momento di frizione tra tutte le componenti che non rispetta il valore dei giocatori e del tecnico".

Come mai, secondo lei?

"Si sono innescate una serie di situazioni per cui i rossoneri sono in crisi, ma le potenzialità sono differenti".

Il derby può essere la gara giusta per essere spalle al muro?

"Sarebbe meglio non ci fosse per il Milan... L’Inter si è rinvigorita con lo 0-0 in casa del City, anche se non tutti sono al top ha una rosa vasta e i nuovi acquisti si sono ben inseriti".

La sfida di Manchester può pesare nelle gambe?

"No, anche perché siamo ad inizio campionato. I giocatori sono ancora in rodaggio, ma rispetto alle sfide di Champions mi aspetto due o tre giocatori differenti da ambo le parti".

Chi possono essere i protagonisti?

"Dalla parte del Milan dico Abraham perché è entrato bene. Credo possa partire dal 1’ ed essere importante non tanto per doti realizzative, quanto per come riesce a far giocare i compagni. L’Inter ha tanti giocatori che possono esserlo, in veste di ex ci si aspetta sempre molto da Calhanoglu".

Crede che entrambe lotteranno fino alla fine per lo scudetto?

"Il Milan è partito zoppicando e deve trovare presto la formula giusta per valorizzare le proprie qualità, altrimenti rischia di perdere troppi punti. L’Inter credo se la giocherà per il titolo insieme a Napoli e Juventus".Mattia Todisco