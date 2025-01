Una settimana di Protezione civile. Alternanza scuola-lavoro sul campo

L’alternanza scuola-lavoro ha incontrato i volontari di Protezione civile del Cor, centro operativo regionale. Una settimana tra formazione e pratica per alcuni ragazzi del liceo Rebora. Sei studenti del quarto anno, provenienti da diversi indirizzi, hanno avuto l’opportunità di immergersi per sei giorni nel mondo della Protezione civile, vivendo una singolare esperienza di alternanza scuola-lavoro. Il gruppo, composto da Maddalena Emma Voce, Elisa Gentile, Sofia Sada, Alice Cislaghi, Maurizio Rossetti e Filippo Baldo, ha affrontato un programma intenso, ricco di attività teoriche e pratiche che hanno messo alla prova le loro capacità e accresciuto le loro conoscenze.

La settimana è iniziata con una parte introduttiva dedicata alla formazione teorica. Gli studenti hanno esplorato il funzionamento e le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature utilizzate quotidianamente dalla Protezione civile per la gestione delle emergenze. Questa fase ha fornito le basi per comprendere l’importanza di una preparazione adeguata e l’uso di strumenti tecnici nel rispondere alle criticità. In auditorium, i ragazzi hanno osservato e compreso le procedure di controllo e verifica degli impianti, partecipando anche a simulazioni di gestione delle emergenze. Queste esercitazioni hanno offerto un’occasione preziosa per testare sul campo quanto appreso.

"Le attività pratiche sono state un banco di prova concreto. I ragazzi hanno imparato a trasportare e posizionare sacchi di sabbia, utilizzato le coronelle e accompagnato gli operatori nel monitoraggio dei corsi d’acqua locali, un’attività fondamentale per prevenire rischi idrogeologici. Tra le prove più impegnative, gli studenti hanno osservato e assistito nelle operazioni di taglio degli alberi con motoseghe e si sono esercitati con la motopompa, uno strumento indispensabile nelle emergenze legate all’acqua", spiegano gli organizzatori.

Fondamentale è stato anche il supporto dei volontari della Protezione civile, tra cui Nando, tutor supervisore, Luca e Gabriele, che hanno guidato i ragazzi nelle varie attività, condividendo la loro esperienza e professionalità.