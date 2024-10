Una reunion nel nome di Alberto Radius

Una reunion di artisti nel nome di Alberto Radius. Questa sera alle 21.30, al ClanDestino di Mediglia, nell’ambito di un concerto della "Zero due Band", verrà scoperta una targa in memoria del chitarrista, cantante e produttore discografico scomparso il 16 febbraio 2023, all’età di 81 anni. Di origini romane, Alberto Radius abitava a San Colombano al Lambro e proprio al ClanDestino di Mediglia, il 21 settembre 2019, si era esibito in occasione dell’evento "La grande notte della musica", al quale avevano partecipato anche i Camaleonti. Da qui la targa che gli verrà dedicata su iniziativa di Roby Cantafio, chitarrista e cantautore, grande amico di Radius, e di Andrea Berlingeri, titolare del ClanDestino e cantante della Zero due Band. A scoprire la targa insieme a Cantafio - e alla presenza della vedova Cristiana Radius - sarà un ospite d’eccezione, ossia il chitarrista Ricky Portera, a sua volta amico fraterno dello scomparso musicista.

"È stato un pioniere del suono, la sua musica era magia - così lo ricorda Cantafio -. Non c’è un chitarrista italiano che, in qualche modo, non si sia ispirato a lui. Era un maestro e lascia un’eredità importante. Durante il concerto di questa sera gli verranno dedicate due canzoni, "Eppur mi son scordato di te" e "Il tempo di morire".

Nonostante i problemi di salute che lo affliggevano, fino all’ultimo Radius si è dedicato alla musica. Il suo ultimo concerto si è tenuto all’Auditorium di Vizzolo Predabissi il 6 novembre 2022, pochi mesi prima della sua scomparsa.

