Una psicologa alla farmacia Matteotti

Parte il servizio di supporto psicologico in farmacia. Ad aderire è la comunale di via Matteotti. Il presidio aiuterà le persone che si sentono ansiose, stressate o che hanno difficoltà nel dormire. I servizi offerti sono infatti quelli di gestione dello stress, gestione dell’ansia e supporto per i disturbi psicosomatici. Possono accedere tutte le persone dai 18 anni in avanti. "Èimportante prendersi cura della propria salute mentale perché un piccolo passo può fare una grande differenza", spiegano dalla farmacia. Una volta alla settimana, nella giornata di sabato, sarà disponibile una psicologa.

Per avere informazioni e prenotare un appuntamento è necessario recarsi nel punto vendita. Positivi i commenti di alcuni cittadini che anche sul social Facebook dedicato a Novate, in cui è stato apprezzato il nuovo servizio proposto, considerato come un primo passo utile da chi prova una delle condizioni descritte: gli stili di vita odierni, sempre più veloci e sempre più impegnativi mentalmente, possono provocare queste situazioni. Imparare a gestire lo stress o le condizioni di ansia significa tornare a uno stato di benessere psicofisico, trovare strategie per modificare l’ambiente oppure noi stessi (i pensieri, le emozioni, le reazioni abituali). La farmacia da qualche mese si è spostata di sede, seppur rimanendo nella via Matteotti, ed è ora nella ex filiale della banca Intesa San Paolo. Davide Falco