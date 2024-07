Una nuova agente fra i vigili: "Grazie al potenziamento al via i servizi serali e notturni"

Nuovo agente della polizia locale e servizi di controllo del territorio anche in orari serali e notturni. Cresce nei numeri e nei servizi, il comando di polizia locale di Pregnana Milanese. Da alcuni giorni è entrata in servizio un nuova agente, si tratta di Alice Balcan. Laurea in economia aziendale e quindici anni di servizio. "Ho lavorato per anni in realtà più grandi, impegnandomi nel pronto intervento, anche come motociclista. A Pregnana ho trovato una realtà dinamica e stimolante, colleghi molto professionali, che sanno instaurare un rapporto umano con i cittadini - dichiara la nuova agente -. So di avere ancora molto da imparare e spero, con la mia esperienza e il mio impegno, di dare il mio contributo".

Con la neo assunta gli agenti sono diventati 4, ai quali si affianca anche un ausiliario della sosta. "Il comando è tornato finalmente a organico completo e pienamente operativo. La nuova assunzione consente la copertura di tutti i turni giornalieri e una maggiore presenza sul territorio, aumentando i controlli, garantendo una maggiore vicinanza ai cittadini", commenta il sindaco Angelo Bosani.

I primi risultati dei controlli serali sono arrivati subito, gli agenti sono intervenuti per un episodio di disturbo della quiete pubblica e hanno allontanato un gruppo di ragazzini, sono stati i primi ad allertare i vigili del fuoco per un incendio in un’abitazione e sono riusciti a identificare e allontanare alcuni senza fissa dimora extracomunitari che da alcuni giorni bivaccavano nella zona della stazione. "Per noi è importante intervenire su tutti questi fenomeni sociali, prima che si trasformino in gravi problemi di ordine pubblico - spiega il comandante Flavio Ferzoco -. È in questa azione di prevenzione che si concretizza la presenza sul territorio della polizia locale, nel suo ruolo di prossimità ai cittadini".

Roberta Rampini