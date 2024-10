Una Mental Room anche al San Carlo

Una "Mental Room" è uno spazio protetto per i pazienti della Psichiatria, con forme morbide, giochi di luce ed ombra, sistemi multimediali e acustici che li aiutano a prevenire episodi di agitazione o favorire la de-escalation quando s’innescano, e aiutano il personale sanitario a gestire le crisi in un luogo sicuro limitando al minimo il ricorso alla contenzione meccanica. Adesso ce l’ha anche l’ospedale San Carlo: inaugurata ieri, si aggiunge a una Multimedia Room e a una stanza dinamica (Motion Room) con macchinari per scaricare la tensione in maniera controllata realizzate alla Spdc del San Paolo, l’altro presidio dell’Asst Santi Paolo e Carlo che ha fatto tutto con un finanziamento regionale di 322.947 euro.

Compresa l’assunzione e formazione di personale, sottolinea la direttrice generale Simona Giroldi, e "l’istituzione di un’équipe forense per gestire percorsi alternativi ai ricoveri nelle Rems per i pazienti autori di reati. Entro fine 2024 sarà completata un’altra Mental Room nella Neuropsichiatria infantile del San Paolo". "Un nuovo approccio alla salute mentale – si è complimentato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – grazie a una bella squadra di esperti giovani e motivati". Gi.Bo.