Melzo, plogging speciale. In aiuto i ragazzi disabili

Il primo appuntamento il prossimo 8 maggio al Parco Belgioioso, per una sessione straordinaria di "plogging" e pulizia promossa da operatori e ragazzi del centro diurno disabili. L’ultimo il 10 maggio, con la tradizionale Marcia "delle Pecorelle" organizzata da Avis nel cuore del centro storico, marcia non competitiva riservata a bimbi e bimbe dell’asilo e delle elementari. Pronto il programma della Civil Week melzese, promosso da comune e associazioni: in primissimo piano i temi dell’inclusione, della democrazia, della partecipazione e della solidarietà. Dopo il ritrovo "Per una Melzo più pulita" l’8 sarà la volta, a Teatro Trivulzio, il 9, della proiezione del documentario "Anche a Leo piace giallo". Il 10 la Marcia delle Pecorelle partirà da piazza Repubblica alle 10. Sempre il 10, nel cortile di Palazzo Trivulzio, sarà inaugurata una mostra sui 40 anni della Cooperativa Insieme. In serata, sempre al Trivulzio, si terranno la proiezione del cortometraggio "Diversamente Unici" e il concerto di "Eukolia", gruppo di giovani diversamente abili e da musicoterapeuti.