Una Marcia della pace “a staffetta“

Una Marcia della pace che durerà tutto l’anno per mettere al centro dialogo e solidarietà. E per coltivare valori di fratellanza sul territorio. Sette amministrazioni – Trezzo, Vaprio, Pozzo, Basiano, Masate, Grezzago e Trezzano Rosa – hanno unito le forze per organizzare un’inedita maratona che prenderà il via sabato e si concluderà il 23 novembre. Prima tappa, Vaprio. "Nasce tutto dalla collaborazione", hanno spiegato i sindaci riuniti al castello di Trezzo per presentare l’iniziativa. "Sarà anche un’opportunità per valorizzare il territorio scoprendone ricchezze storiche, culturali e paesaggistiche".

Ogni città ospiterà un appuntamento e ogni giornata avrà un tema, la marcia si terrà alla fine di una serie di eventi in programma ogni volta e si concluderà nel Comune successivo, "un passaggio di testimone vero e proprio", sottolineano le amministrazioni. L’iniziativa è un impegno concreto per favorire l’inclusione sociale e costruire comunità più accoglienti e rispettose delle differenze", dice Tea Geromini, vicesindaca di Trezzo.

"In un mondo segnato da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici parlare di pace e cooperazione internazionale è più urgente che mai", aggiunge Veronica Peracchi, assessore di Vaprio. Per Stefania Solcia, sindaca di Basiano, "è un’occasione importante per unire le voci di chi si impegna per la giustizia, la parità di genere e la pace", mentre, secondo Raffaella Seccia, assessore a Trezzano Rosa, "quando il ‘pacifismo’ assume una sfumatura negativa diventa chiaro che il clima di aggressività e ostilità ha avuto la meglio".

"La marcia è un momento importante in un periodo storico di conflitti", aggiunge Marta Gioiosa, assessora a Pozzo d’Adda. Cita Gandhi e Mandela Cristian Fantino, vicesindaco di Grezzago, mentre Stefano Lai, vicesindaco di Masate conta "su una grande partecipazione".

Le tappe: 6 aprile Vaprio; 11 maggio Pozzo; 7 giugno Trezzo; 29 giugno Grezzago; 21 settembre Trezzano; 26 ottobre Basiano; 23 novembre Masate. Per sabato il ritrovo a Vaprio è alle 14 all’ex casa parrocchiale (piazza della Chiesa 8). Prima di mettersi in cammino Medici senza frontiere, Croce rossa e Cesvi racconteranno le loro esperienze sul campo. Poi ci sarà il concerto folk-rock de “I Luf“. Quindi, si partirà alla volta di Pozzo.