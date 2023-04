Una giornata travolgente con i giovani campioni della “break dance“

Prima l’arte di strada, con i laboratori di graffiti dell’associazione di giovani writer "We run the streets", poi musica e dj set di Mad Lucas e Farmbeat, con la partecipazione del rapper Inoki, e infine le evoluzioni, con coreografie di break dance che hanno coinvolto tutti. Grande successo per la "Battle School – Break the floor 2023", il campionato italiano di break dance, svolto domenica a Trezzano nel centro sportivo Facchetti che si è trasformato in un grande palcoscenico per ospitare le gare di break dance e hip hop, con qualifiche valide per i campionati mondiali di Francia del 2024. Un’arte della danza particolarmente apprezzata e seguita, tanto che per la prima volta le Olimpiadi, che si svolgeranno il prossimo anno, vedranno questa disciplina in gara. L’evento, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra ballerini, famiglie dei giovani talenti e tantissimi ragazzi appassionati, è stato organizzato dal campione italiano ed europeo di breakdance Roman Froz e dall’associazione Bandits Dance Studio. "Orgogliosi di sostenere e ospitare questa grande manifestazione", ha commentato il sindaco Fabio Bottero che domenica si è anche lanciato in evoluzioni di danza con il campione italiano di break dance. Francesca Grillo