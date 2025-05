Cassano, Comune in salute. Quasi sei milioni di fondo cassa

Casse comunali in buona salute Il rendiconto 2024 del bilancio comunale testimonia l’impegno dell’Amministrazione per la trasparenza, l’efficienza e lo sviluppo sostenibile. Il documento evidenzia un avanzo di competenza di poco più di 2,3 milioni di euro e un fondo cassa di quasi 5,9 milioni di euro. Tra le entrate nelle casse comunali, spiccano: Imu (3.018.916 euro), Irpef (2,3 milioni di euro) e Tari (2.262.789 euro), spicca la tassa di soggiorno che ha fruttato 50.794 euro, tanto discussa in consiglio comunale con veti dell’opposizione, nonostante i disagi per automobilisti e pedoni causati dai cantieri nel centro città per tutta la durata del 2024.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ha definito obiettivi strategici con investimenti in settori chiave come istruzione, sport e trasporti, garantendo uno sviluppo equilibrato e una costante copertura dei servizi a domanda individuale, che ha raggiunto l’82,35%. "Il rendiconto di gestione 2024 - ha dichiarato Andrea Savino, assessore al Bilancio e vicesindaco -, evidenzia una gestione finanziaria solida e responsabile, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla pianificazione a lungo termine. I progetti di rigenerazione urbana mirano a un futuro sostenibile e inclusivo. Non rappresentano solo un investimento economico, ma anche un impegno collettivo per migliorare la qualità della vita e valorizzare il patrimonio urbano di Cassano d’Adda".

Tra le priorità dell’Amministrazione, figurano investimenti significativi: Servizi sociali con 5.258.742 euro, Valorizzazione del patrimonio culturale 593.417 euro e sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente: 2.635.217 euro. Interventi rilevanti hanno riguardato anche la riqualificazione urbana e la viabilità, con opere di manutenzione straordinaria delle strade e l’implementazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, per rendere il traffico più fluido e ridurre l’impatto ambientale. Il piano prevede inoltre la creazione di piste ciclabili e aree pedonali meglio integrate nel tessuto urbano, a beneficio di cittadini e visitatori.