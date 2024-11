Una giornata per la sicurezza stradale dedicata agli studenti

Una giornata in sicurezza dedicata agli studenti. Ieri il centro è stato animato in diversi punti con installazioni di scenari che rappresentano alcuni pericoli che si possono incontrare nei percorsi quotidiani. L’evento è stato ideato dalla polizia locale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e le scuole Ciofs e Fondazione Mazzini. Piazza Gramsci, largo Don Giussani e via Frova sono stati il teatro di alcune raffigurazioni di incidenti stradali, situazioni di degrado urbano, riproduzioni simbolo della violenza di genere e altro ancora. Gli ambienti sono stati animati grazie alla posa di veicoli incidentati e alla presenza di alcuni studenti e volontari del terzo settore, adeguatamente preparati e truccati per le scene da rappresentare. Dalle scuole del territorio hanno partecipato 400 studenti, che sono stati accompagnati lungo un percorso dagli agenti fino all’ultima tappa in Villa Ghirlanda Silva, dove i compagni del Ciofs e delle scuole Mazzini sono stati protagonisti di un contest per presentare alcuni cocktail analcolici che possono sostituire i drink nel caso di guida di un veicolo. È stato, infine, proiettato un video inedito sulla violenza che vede gli stessi ghisa nei panni di attori. In questa occasione, in via Frova, è stata anche installata una nuova panchina rossa. Per avvicinare i giovani ai temi della sicurezza proposti, ogni scenario è stato caratterizzato da uno o più hashtag: i ragazzi hanno avuto la possibilità di proporne nuovi in modo da incrementare la sensibilità sui rischi descritti. "Proponiamo questa iniziativa per porre l’accento su un tema importante: la sicurezza. Ci rivolgiamo poi ai nostri giovani, che vogliamo proteggere di più da tutti quei pericoli che, data la loro età, non percepiscono. La volontà è quella di attirare la loro attenzione e sensibilizzarli alla prevenzione", hanno commentato gli assessori alla Sicurezza Riccardo Malavolta e all’Educazione Maria Gabriella Fumagalli.

Laura Lana