“Una ghirlanda di libri”: incontro tra cultura e natura

Una domenica all’insegna delll’incontro tra cultura e natura. È la promessa della quinta edizione della rassegna “Una ghirlanda di libri“ che andrà in scena il 15 dalle 10.30 alle 19.30, nella cornice di Villa Casati Stampa di Soncino. Per l’edizione 2024 la scelta tematica è ricaduta sull’ambiente. "Siamo convinte che dare voce al mondo della sostenibilità reale, pratica, di chi ogni giorno si impegna per sensibilizzare alla fragilità del nostro pianeta sempre più martoriato, sia una scelta fondamentale, ora più che mai – spiegano Manuela Lattuada e Stefania Gaia Paltrinieri, fondatrici dell’associazione Le Ghirlande e organizzatrici della fiera Una Ghirlanda di Libri –. Durante la giornata sarà possibile incontrare esperti di settore e persone che hanno ideato metodi per ridurre l’impatto ambientale. Nell’ambito della mostra mercato dell’editoria indipendente, uno spazio sarà riservato alla “letteratura ambientale“. Nella sala conferenze della villa si alterneranno Francesca Guidotti, che relazionerà sulla rete di Ecovillaggi e Cohousing in Italia e di come se ne può creare uno; Riccardo Tucci, agronomo esperto di permacultura e agricoltura rigenerativa; Maurizio Vegini (Studio Gpt) architetto esperto di bio-piscine e fitodepurazione; Giovanna Campo Antico che relazionerà sul progetto Ecosfera Lambro,. Si parlerà infine di EsoSport, progetto che si occupa di riciclaggio di scarpe e infradito in gomma, palle da tennis e pneumatici per realizzare pavimentazioni anti trauma per parchi giochi e aree sportive.

Nel corso della giornata sarà anche possibile partecipare a laboratori ai bambini dai 4 anni in su, agli adolescenti e agli adulti e assistere a spettacoli e a una divertente “Caccia alla borraccia“. Programma completo e iscrizioni (gratuite fino a esaurimento posti) a conferenze e laboratori sul sito unaghirlandadilibri.com. Mas.Sag.