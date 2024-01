Una fuga di gas. Caldaia difettosa. Evacuati in 20

Ci sono stati attimi di paura per una fuga di gas all’interno del Museo del costume, moda e immagine che ha sede a Palazzo Morando, nella centralissima via Sant’Andrea.

Ma per fortuna non ci sono state conseguenze per i tanti visitatori. Ieri infatti sono state fatte evacuare una ventina di persone in via precauzionale.

L’allarme è scattato dopo le 12.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno chiesto ai visitatori e al personale di lasciare i locali e poi hanno provveduto a mettere in sicurezza il museo. Dopo alcune ricerche hanno individuato la fonte della la fuga di gas: proveniva da una caldaia che è stata spenta in attesa di essere riparata.

Un guasto tecnico che fortunatamente è stato subito intercettato.