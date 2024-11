“Una casa per ricominciare“: 10 alloggi per l’autonomia

“Una Casa per Ricominciare”. È il progetto della Fondazione Don Gino Rigoldi, sostenuto da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Cesvi, che ha l’obiettivo di accompagnare ragazzi e giovani famiglie fuori dalla precarietà, grazie a un percorso personalizzato verso l’autonomia lavorativa e la completa stabilità abitativa a Milano. Tutto finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100mila euro.

Agli ospiti viene offerto un alloggio temporaneo, per 2 anni al massimo, e un percorso personalizzato costruito insieme agli educatori con obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Ogni sei mesi l’andamento del percorso viene verificato insieme, mentre l’équipe settimanalmente valuta tutte le situazioni per proporre agli inquilini le migliori opportunità in linea con gli obiettivi individuali. Se un beneficiario completa il percorso, scatta il turn over. A disposizione, 10 appartamenti per accogliere famiglie e giovani segnalati da Enti del Terzo Settore o dai Servizi Sociali, in situazioni di particolare fragilità. Ad oggi si accolgono sia nuclei familiari (di cui 3 monoparentali) sia giovani singoli tra i 18 e i 30 anni,per un totale di 26 persone: 14 maschi e 12 femmine, 9 minorenni, 9 giovani tra i 18 e i 30 anni e 8 adulti. "Una Casa per Ricominciare è la nostra risposta a uno dei grandi bisogni delle nuove generazioni e delle loro famiglie a Milano: la casa. Senza un’abitazione non può esserci lavoro né istruzione, non c’è nulla. Così si diventa autonomi e – magari – i nostri ragazzi e le nostre ragazze possono sognare di avere dei figli", commenta Don Gino Rigoldi, Presidente del Comitato di Garanzia della Fondazione don Gino Rigoldi.

M.V.