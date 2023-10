Un viaggio tra tempo e spazio. Trenta artisti a Villa Venino

Un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso le opere antiche e contemporaneee di 30 artisti internazionali. È la proposta di Skyline3, a Villa Venini fino al 15 ottobre. La collettiva a cura di Emanuele Gregolin e Pengpeng Wang è stata inaugurata sabato alla presenza del sindaco Daniela Maldini, dell’assessore alle Politiche sociali Patrizia Banfi e dell’artista cinese Yuan Annie Zhuang, venuta appositamente da New York. La mostra propone oltre trenta quadri e otto fotografie che rappresentano un percorso di artisti, Afrodite Diamantopoulou, Angelo Del Bon, Antonio Francesco Peruzzini, Bruno Fanesi, Daniele Fontana, Enzo Fiore, Filippo De Pisis, Giorgio de Chirico, Giulio Scapaticci, Giuseppe De Nittis, Giuseppe Maldarelli, Gong Yizhu, Jing (Ellen) Xu, Kang Yifan, Leonardo Coccorante, Libero Ferretti, Lin Fangsuo, Mario Castellani, Mosè Bianchi, Nikos Kapsianis, Paolo Veronese, Pier Francesco Mola, Sandro Chia, Sang Zhuo, Stavros X. Petrou, Sun Chao, Wang Zhuoran, Yannis Koullias, Yuan Annie Zhuang, Zheng Chenhui. "Vogliamo ringraziare il collezionista Domenico Napolitano che in occasione della mostra ha prestato diverse opere antiche e moderne per l’esposizione", commentano Gregolin e Wang. L’apertura al pubblico è lunedì dalle 15 alle 19, martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, mentre mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. Domenica chiuso. Nell’esposizione è presente anche un’unica copia: il “San Sebastiano davanti all’imperatore Diocleziano“, pittura di Paolo Veronese risalente al Rinascimento. "Le copie sono la testimonianza, la rappresentazione di opere che sono esistite e si sono perse. Skyline3 riporta opere a olio e fotografie, due materiali opposti. Abbiamo pensato di creare contrapposizioni visive, dal Rinascimento si passa al contemporaneo: l’architettura non racconta più di sé, ma funge da specchio, creando un contrasto, visibile nell’allestimento delle opere. Infine nell’ultima sala c’è la proiezione di alcuni video d’arte, creati da artisti cinesi e artisti della Grecia", concludono Gregolin e Wang.