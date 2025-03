Un tram chiamato Liberazione. "Il 25 aprile corteo di massa"

“Un tram chiamato Liberazione” ha attraversato ieri Milano per celebrare gli ottant’anni dal 25 aprile. Il tram, verde, con le bandierine tricolore in testa e lo stendardo dell’Anpi, è partito da Baggio in direzione Porta Genova, ha fatto tappa in piazzale Aquileia, in centro in Piazza Castello con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Anpi Milano Primo Minelli, e dopo un lungo giro, in cui è intervenuto anche il segretario generale di Cgil Milano Luca Stanzione, è tornato a Porta Genova.

L’iniziativa è stata promossa dalla sezione Anpi di Atm, in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil e la fondazione Atm. Tra i passeggeri del tram chiamato Liberazione anche il primo cittadino, che, in Piazza Castello, durante una fermata del tragitto, ha “arringato“ un gruppo di iscritti all’Anpi: "Vi chiedo di fare la vostra parte, e io farò la mia, nei giorni che verranno fino al 25 aprile, che dovrà essere molto partecipato. Spero che non ci saranno polemiche. In questo momento storico, il 25 aprile ha ancora un peso significativo e più che mai dobbiamo parlare di antifascismo perché sento che la memoria di quello che è stato si affievolisce. Noi dobbiamo fare la nostra parte perché molto del bene è nato da questa città". M.Min.