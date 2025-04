“Un tè con Jane Austen”, ingresso libero

"Un tè con Jane Austen", weekend Regency a Cernusco, 5 tappe per lo spettacolo itinerante al Parco Uboldo e ai Giardini all’italiana alla scoperta delle opere della grande scrittrice inglese a partire dall’immortale "Orgoglio e pregiudizio". Il pubblico si ritroverà faccia a faccia con alcuni personaggi tra i più celebri creati dalla penna della straordinaria romanziera e collocati in quadri sui quali soffermarsi. Per un’atmosfera d’epoca l’organizzazione chiede di indossare qualcosa di bianco e di portare con sé una tazza e una coperta per sedersi sul prato, ci sarà anche la possibilità di imparare alcuni passi di minuetto per un ballo. A conclusione, tè caldo per tutti. Punto di ritrovo Giardini all’italiana (ingresso di via Cavour) alle 15 e alle 16.15 (2 turni sia sabato che domenica). È tutto gratuito ma bisogna prenotarsi sul sito Eventbrite, o passare direttamente alla Libreria del Naviglio. Bar.Cal.