Un taglio sul collo, riverso in strada. Sangue vicino al capolinea della Rossa

Dopo l’aggressione a Melegnano, un altro uomo accoltellato, per strada. Questa volta a Sesto San Giovanni in piazza Primo Maggio, davanti alla stazione della metropolitana, a pochi metri dal capolinea della Rossa. I contorni dell’episodio che si è consumato ieri notte dopo l’una sono ancora tutti da chiarire. Il ferito, un 36enne di origini straniere, è stato colpito all’altezza dell’orecchio ed è caduto a terra. All’inizio le sue condizioni erano sembrate gravissime, a soccorrerlo con la massima urgenza erano arrivate ambulanza e automedica, l’uomo era stato trasportato al San Raffaele in codice rosso, dove è stato stabilizzato e non è più in pericolo di vita. Ma la lama è andata a fondo, per fortuna senza recidere arterie vitali.

Al lavoro per fare luce sulla vicenda, gli agenti del commissariato cittadino. Saranno loro a chiarire la natura dell’aggressione, ma anche la vittima potrà fornire dettagli importanti sull’episodio. A cominciare dalla descrizione dell’assalitore. La prima ricostruzione fissa la breve e violenta sequenza, il ferito è stato colpito da un uomo che si sarebbe allontanato subito. Ma i singoli momenti sono da riempire di contenuti, dal movente all’eventuale legame fra i due. A dare una mano saranno le telecamere della zona, l’analisi delle immagini potrebbe rivelare particolari importanti per scoprire l’identità del responsabile.

Il fendente è stato sferrato all’altezza del collo e il 36enne è stramazzato al suolo, prima dell’arrivo del 118. Ma non ha mai perso conoscenza, nonostante il dolore è stato lui a spiegare l’accaduto. Una prima descrizione dei fatti, in attesa che si riprenda e possa ricordare tutto di quei terribili istanti. Ogni elemento in più potrebbe essere decisivo per rintracciare il colpevole, che per il momento è riuscito a far perdere le proprie tracce.