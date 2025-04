Un set a tappe per le vie di Cologno. I passanti protagonisti delle fotografie

"L’anima di una città vive nei volti di chi la abita. Nasce con questo spirito Imago Civium, che si propone di catturare l’identità e la memoria collettiva della comunità attraverso i ritratti dei suoi cittadini, testimoniando la ricchezza culturale e sociale del territorio". Il progetto è firmato dal fotografo Marco Rilli, in collaborazione con il Comune di Cologno Monzese. Un vero e proprio manifesto di antropologia visiva, che si propone diversi obiettivi: valorizzare la diversità culturale come risorsa che arricchisce il tessuto sociale, preservare la memoria e creare un archivio visivo, promuovere l’inclusione, mettendo in luce il valore dell’incontro tra culture e generazioni diverse.

"La vera forza di Imago Civium è la partecipazione della comunità - sottolinea l’Amministrazione -. Marco Rilli realizzerà i ritratti in diversi luoghi della città, cogliendo momenti di vita quotidiana, eventi pubblici, feste e incontri di quartiere. Ogni cittadino potrà contribuire con il proprio volto a questa grande narrazione collettiva. Attraverso questo progetto, Cologno diventa non solo protagonista di un racconto visivo, ma anche esempio concreto di come l’arte possa valorizzare il senso di appartenenza e di comunità". Attraverso una serie di ritratti, l’artista costruirà infatti un racconto collettivo che metterà al centro le persone che abitano la città: cittadini di ogni età, origine e storia, uniti dalla volontà di essere parte attiva del tessuto urbano e sociale. "Ogni ritratto è un incontro. Una traccia. Una dichiarazione d’identità - racconta Rilli, che ha già fotografato alcuni attivisti dell’Anpi e altri colognesi -. Imago Civium nasce per restituire visibilità ai volti che compongono la città, in un tempo in cui la presenza reale, l’ascolto e lo sguardo condiviso hanno un valore politico e culturale profondo". Dopo la tappa al mercato di via Papa Giovanni XXIII, l’appuntamento è oggi in via Indipendenza nella zona shopping dalle 14.30 alle 18.30 e il 26 aprile al parcheggio del centro commerciale di via Mozart-McDonalds. Laura Lana