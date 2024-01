Un semaforo e 4 nuovi attraversamenti

A breve l’installazione di 4 attraversamenti pedonali “intelligenti“, con avviso visivo agli automobilisti in presenza di un pedone che abbia iniziato ad attraversare. "Purtroppo soprattutto negli ultimi anni, abbiamo assistito a un incremento dei sinistri stradali che hanno coinvolto i pedoni – spiega l’assessore alla Sicurezza Alessandro Del Corno –. Grazie alla collaborazione con A2a, si è deciso di realizzare una serie di attraversamenti pedonali intelligenti". L’intervento avverrà nelle prossime settimane, a seguito della definizione del progetto tecnico e interesserà via Mazzini nel tratto davanti a Villa Casati, via Merano in corrispondenza del civico 1, via Lombardia davanti al civico 83 e via Repubblica in prossimità della scuola. "Questi interventi sono a garanzia di una maggiore sicurezza stradale e soprattutto a tutela dei pedoni – sottolinea Del Corno –. Anche nei prossimi anni, continueremo a disseminare di queste protezioni il territorio dove serve".

A Cusano sarà invece installato un nuovo semaforo a chiamata per l’attraversamento tra via Marconi e via Alemanni. "Via Marconi, oggetto di svariate misure di messa in sicurezza, continua purtroppo a essere teatro di incidenti – spiega il Comune –. Per questo motivo, dando anche ascolto a una petizione presentata da 500 cittadini, abbiamo stabilito questo ulteriore intervento". La.La.