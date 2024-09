Un residente su 4 è anziano: "Sosteniamo bisogni e diritti"

"La Carta europea dei diritti fondamentali delle persone – spiega il consigliere Maurizio Carbonera – sancisce e invita a rispettare i diritti degli anziani che, con l’avanzare dell’età, hanno maggior esigenza di ricevere attenzione e cure. È compito delle istituzioni – precisa – tutelare l’anziano come individuo, affinché ogni suo diritto venga rispettato". Con questo obiettivo, il Consiglio comunale ha approvato una delibera che rafforza il ruolo della Commissione consiliare Servizi alla persona, proprio per promuovere i diritti delle persone anziane e porsi all’ascolto delle loro esigenze. Il consigliere Carbonera, presidente della Commissione, è a disposizione per ricevere le istanze da parte dei cittadini che hanno bisogno di aiuto per servizi e come ruolo di collegamento tra cittadini e uffici.

"La popolazione anziana di Buccinasco cresce – evidenzia il consigliere – e costituisce attualmente il 24% della popolazione totale: sono 6.367 le persone con più di 65 anni, 2.937 uomini e 3.430 donne. Per questo è importante pensare a misure e azioni per la loro tutela e, su indicazione del Consiglio comunale, viene rafforzato il ruolo della Commissione consiliare Servizi alla persona, istituita con la mission di operare ispirandosi ai valori fondamentali di rispetto della persona e della solidarietà verso i più deboli e che opera esercitando una funzione consultiva, propositiva e di indirizzo verso l’amministrazione comunale e i servizi sociali". "I nostri servizi sociali – aggiunge Martina Villa (nella foto), assessora all’Inclusione sociale – rappresentano un’eccellenza della nostra amministrazione e assicurano quotidianamente sostegno alle persone fragili, compresi i cittadini anziani con gli interventi necessari ad assicurare un maggior benessere e far fronte alle loro necessità". Fra.Gri.