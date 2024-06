Un premio agli studenti migliori. Borse di studio a 108 under 22

Merito ed eccellenza, borse di studio consegnate a 108 ragazzi a Pioltello, ben 37mila euro di appannaggio totale per aiutarli nel percorso scolastico, dalle medie all’università. C’è anche l’assegno Air Liquid, l’azienda che sostiene chi è iscritto a facoltà Stem.

Cerimonia in grande stile, come sempre, a Pioltello per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in città, riflettori puntati in sala consiliare sugli under 22 che hanno sudato sui libri raggiungendo risultati importanti.

"Mi ripeto, ma questo è da sempre uno degli incontri più intensi della mia esperienza alla guida della comunità - ha detto a ragazzi e famiglie la sindaca Ivonne Cosciotti - sostenere i giovani riconoscendone il talento è un investimento sulle nuove generazioni e sul futuro".

Le risorse aiutano le famiglie in difficoltà economica, un aspetto tutt’altro che secondario con il carovita che galoppa. Applausi a non finire per chi ha tagliato il traguardo, licenza, diploma o laurea con il massimo dei voti. Per tanti genitori questo è il primo passo di un cammino di formazione ben indirizzato.

Per altri l’avvio di un percorso che si concluderà con l’approdo nel mondo del lavoro. Un capitolo a parte è l’incentivo Air Liquide, "riservato agli iscritti al primo anno di Ingegneria gestionale o Chimica o Meccanica, Farmacia e Farmacia industriale, Chimiche e Tecniche farmaceutiche", uno sprone a scegliere le materie scientifiche.

I premiati sono una fettina dei quasi 5mila studenti pioltellesi sparsi in 17 plessi, l’amministrazione comunale ha ringraziato "insegnanti, presidi e consigli di istituto per l’impegno che mettono in un compito delicato come il loro".

Per chi è stato insignito, emozione e un riconoscimento significativo dell’impegno profuso negli studi, tutti sperano che "sia l’inizio di un futuro luminoso".