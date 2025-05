Un posto al nido per tutti i bimbi

"Avvierò subito il Piano di governo del territorio". La vicesindaca Paola Colombo, 40 anni, non ha dubbi: in caso di vittoria ripartirà dal progetto di sviluppo della città. "Collegato al piano del traffico, nelle ore di punta il problema c’è, serve una soluzione". Prima di prendere in mano le redini dell’amministrazione dopo il lutto, l’aspirante prima cittadina era assessore, prima ancora responsabile comunicazione e marketing in una casa d’aste. Ma è anche soprattutto mamma e moglie. Se eletta, sarebbe la prima donna sindaco della città. "Una diversità utile – sottolinea – ho in mente un potenziamento del welfare a sostegno delle famiglie più giovani, penso a un posto al nido per ogni bambino". E sui ragazzi, Colombo (Pd - "Avs- Cernusco Possibile", "Cernusco per tutti") promette spazi, "il Centro di aggregazione giovanile Labirinto deve essere riqualificato, ma credo sia necessaria una proposta complessiva. Al Bar dei Germani abbiamo appena installato un palco che gli under 25 possono autogestire. Credo che questo sia il modello". E nello sforzo per "Ridisegnare Cernusco", questo lo slogan della sua campagna, "c’è anche la partita sportiva con il restyling del centro sportivo Boccaccio, a vocazione inclusiva". Perché votarla? "Credo che Cernusco abbia bisogno di una sindaca nella continuità, ma con molti elementi di novità".

Barbara Calderola