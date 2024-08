Un portale per la sicurezza informatica

Razzante*

evoluzionetecnologica e la crescente dipendenza da internet hanno trasformato radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Accanto alle opportunità mergono anche rischi significativi, specialmente nell’ambito della

sicurezza informatica. In questo contesto, il portale “Cyber Secure City“, nato dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la Milano Smart City Alliance, si propone come un faro di conoscenza e prevenzione e lancia nuovi corsi progettati per aiutare i cittadini a comprendere meglio l’innovazione digitale e

a difendersi dai crimini informatici.

Lanciato nell’ottobre scorso, il sito cybersecurecity.it è una piattaforma gratuita che offre una vasta gamma di percorsi formativi. Proprio in questi

giorni sono stati aggiunti circa venti nuovi corsi e video pillole, che coprono tematiche fondamentali come il social engineering, la gestione delle password, i fondamenti dell’Intelligenza Artificiale e le soluzioni per proteggere i minori online. L’obiettivo del portale è di rendere la sicurezza informatica accessibile a

tutti, offrendo strumenti e conoscenze per navigare online in modo sicuro. I corsi sono progettati per essere selezionabili in base ai livelli di competenza e agli interessi degli utenti e sono disponibili in 15 lingue diverse, garantendo

così una vasta accessibilità.

Il portale “Cyber Secure City” rappresenta un passo significativo verso una città

più sicura, consapevole e tecnologicamente avanzata, dove cittadini e imprese

possono governare il futuro digitale con fiducia e competenza. Questa

piattaforma gratuita e accessibile si arricchisce continuamente di nuovi corsi e

contenuti formativi, grazie alla collaborazione con partner tecnologici di rilievo,

con l’obiettivo di potenziare le competenze digitali e garantire una maggiore sicurezza online per tutti i milanesi.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica