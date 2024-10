Un “parquet“ fatto di pneumatici. Il sogno dei ragazzi diventa realtà

Il nuovissimo campo da basket 3X3 nel cortile dell’Itis e liceo tecnologico Marconi è in gomma da riciclo di pneumatico, ed è stato realizzato su una porzione di giardino occupata prima da sedici posti auto: "Un passo doppio in direzione della sostenibilità". Ma soprattutto ha una storia: fu “vinto“, nell’anno scolastico 2021-22, dagli studenti dell’allora terza C del liceo scienze applicate, grazie a un video, intitolato “Salva Gommo, salva il mondo“ presentato a un bando di concorso della società Ecopneus, specializzata appunto nel riciclo di pneumatici usati. La realizzazione ha richiesto tempo. Ma ecco il vernissage, ieri mattina: alla presenza dei ragazzi autori del lavoro (oggi diplomati), degli studenti attuali, del preside Matteo Lusso, dell’insegnante Andrea Usuelli che seguì il progetto e di altri colleghi, di Ecopneus, Legambiente e Waterproofin, finanziatori e partner del percorso, del Comune di Gorgonzola, di Città metropolitana. Il ritrovo in mattinata nel giardino dell’istituto, i primi tiri a canestro e un breve momento istituzionale.

"C’è voluto un po’ di tempo ma eccoci qua – dice il preside Matteo Lusso –. Non è stato facile condurre a termine la realizzazione di quest’opera, che tecnicamente è piuttosto complessa. La parte sostanziale è quella che vedete, questo campo da gioco a colori. Ma dietro c’è molto altro. Come scuola abbiamo contribuito anche economicamente alla parte di nostra competenza. E in perfetto accordo abbiamo rinunciato a un parcheggio: un piccolo segnale, ma significativo".

Il plauso al lavoro dei ragazzi: "Non solo hanno realizzato qualche cosa a favore dell’ambiente, ma sono stati protagonisti di un percorso civico". In rappresentanza dei realizzatori del video premiato Riccardo Soldà: "È stato un percorso interessante e ci siamo divertiti. Ci spiace non poter utilizzare direttamente il campo. Ma siamo felici di averlo lasciato “in eredità“ ai compagni più piccoli".