Un orientamento dentro Mind per 15 ragazzi

Dal Comune più multietnico d’Italia al distretto dell’innovazione più internazionale, andata e ritorno, per creare ponti. Da Baranzate a Mind, 15 giovani hanno partecipato a un percorso sperimentale di orientamento sui lavori del futuro e girato un documentario per far conoscere Mind. L’iniziativa, denominata Futurabili4Baranzate, è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo T-Factor, promosso da PlusValue, La Rotonda di Baranzate, Fondazione Triulza e Rold, in collaborazione con Valore Italia e Università degli Studi di Milano, ha consentito al gruppo di giovani di varcare i cancelli di Mind per esplorare e diventare testimonial privilegiati.

Hanno partecipato a un percorso di orientamento su nuove tecnologie (IA e stampa 3D), sulle competenze e lavori del futuro, incontrato giovani italiani e di altri paesi che lavorano nelle aziende del distretto, visitato e intervistato diverse realtà per capire le opportunità attuali e future, dalla Scuola di alta formazione di Restauro di Botticino, al Campus Cima dei 4 Its già attivi sul sito, al nuovo Campus universitario delle Facoltà Scientifiche che sorgerà nel 2026. Infine, dopo avere partecipato a laboratori di videomaking, hanno realizzato un documentario, fatto di racconti e interviste, per far conoscere Milano Innovation District ad altri giovani e cittadini. Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare un percorso di collaborazione tra le realtà insediate in Mind e il territorio per rendere accessibili a tutti i giovani le opportunità, la formazione e le nuove conoscenze che si sviluppano nel distretto.

Roberta Rampini