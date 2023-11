Un opuscolo con numeri utili per le vittime

Spettacoli, eventi, riflessioni e un opuscolo con numeri utili e strutture sul territorio a disposizione delle vittime. Comincia la marcia di avvicinamento di Cernusco al 25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Primo appuntamento, domenica alle 17.30 alla Casa delle Arti con Ensemble Teatro che metterà in scena "Inegalité, Olympe e la rivoluzione negata", sulla vita di Olympe de Gouges, attivista che visse durante la Rivoluzione francese, autrice della "Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Venerdì 24 sarà la volta della "Camminata contro la violenza" (nella foto) fra le panchine rosse della città con le "Figure di donna", sagome realizzate l’anno scorso dagli studenti dell’Itsos. La partenza è prevista dal Centro sportivo di via Buonarroti, l’arrivo nel giardino di Villa Greppi. In serata, sempre venerdì, alla Casa delle Arti si potrà assistere a "Piccolo canto di resurrezione", con la compagnia Piccolo Canto.

Sul palco cinque donne, cinque voci diverse che si fondono in un unico affresco di racconti e musica. Momento conclusivo il 25 sul ponte di via Leonardo da Vinci, dove sarà ripristinato il murale arcobaleno preso di mira dai vandali e se ne realizzerà uno nuovo con il motto "Cernusco dice No" contro ogni forma di violenza e discriminazione. Infine, la brochure "Sola Mai" con tutti i riferimenti per chiedere aiuto. "“Voci di donna”, la rassegna che riunisce tutte le iniziative investe nella cultura della parità e del rispetto - dice Debora Comito, assessore alle Pari opportunità -. Informazione e sensibilizzazione contribuiscono a una comunità capace di sostenere chi, in questo momento, teme per la propria vita fra le pareti domestiche". Bar.Cal.