Un nuovo spazio in via Buonarroti

Taglio del nastro del nuovo spazio per ospiti con demenza senile al Centro diurno integrato di via Buonarroti a Cernusco: zero barriere architettoniche, pareti colorate, ambulatorio medico e infermieristico, bagno assistito, palestra e laboratori multidiciplinari per un’assistenza che "non trascura nessun aspetto". "Così andiamo incontro alle esigenze delle famiglie", all’inaugurazione anche la vicesindaca Paola Colombo e l’assessore ai Servizi sociali Giorgia Carenzi. Una boccata di ossigeno per tanti malati che qui troveranno un punto di riferimento. Con loro, Francesco Bombelli, presidente di Hcm, il consorzio che gestisce la struttura e ora nel suo cuore "c’è questo posto speciale per persone che richiedono particolari attenzioni".

Si moltiplicano le iniziative dei comuni in questa direzione, Vimodrone con "Pausa Caffè" offre sostegno a famiglie e caregiver che possono condividere difficoltà quotidiane nell’assistere chi soffre di Alzheimer e trovare sostegno gli uni negli altri, il Comune ha avviato un percorso di formazione guidato da esperti, "un ambito dove non sentirsi soli". A Carugate sono cominciati i lavori per l’ampliamento della San Camillo. A fine opere i posti saliranno a 100, dei quali 40 dedicati sempre a chi soffre di Alzheimer. Risposte alla domanda di tanti parenti che convivono con chi è colpito da deficit cognitivo. Oggi, questi problemi riguardano il 20% degli over 60, ma si stima che nel 2050 raddoppieranno. Da qui la necessità di mettere a disposizione più possibilità di ricovero, ma anche di affinare tutti gli strumenti utili ad affrontare questa situazione. A Cernusco la risposta non si è fatta attendere. E il risultato ha colpito nel segno: la cerimonia è stata l’occasione per la visita ai nuovi spazi, dove ogni giorno si combatte la battaglia.

Bar.Cal.