Un nuovo monumento ai caduti del lavoro

Sarà presto sostituito il monumento ai caduti del lavoro di via Giosuè Carducci, realizzato negli anni Novanta e ormai irrimediabilmente deteriorato. La struttura in legno da tempo sta infatti letteralmente cadendo a pezzi. "Abbiamo voluto ridare dignità a questo simbolo mantenendo, anche nel nuovo progetto, lo stesso disegno commemorativo così legato alla città di Sesto San Giovanni", ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano.

Il nuovo manufatto sarà realizzato in acciaio corten, un materiale duraturo, resistente contro gli eventi atmosferici e dai ridotti costi manutentivi. "La scelta progettuale prevede anche un ridimensionamento del monumento che sarà costituito da tre corpi separati curvilinei a partire da un’altezza di 12 metri – ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Loredana Paterna –. I tre elementi saranno posizionati e fissati al basamento esistente tramite piastre in acciaio, in centro in quota sarà presente una piastra di unione". A completamento dell’intervento verrà riqualificato il basamento all’interno della fioriera, con la sistemazione del verde e verrà inoltre posizionato un impianto di illuminazione con luci a led per riqualificare visivamente la struttura anche nelle ore notturne. Il valore della nuova installazione ammonta a 80mila euro. Il monumento deteriorato verrà quindi demolito a breve e poi inizieranno i lavori per la posa del nuovo manufatto. La durata dei lavori è di 120 giorni tra la dismissione del vecchio manufatto, il rilievo del basamento, la progettazione e realizzazione con la posa finale del nuovo. La.La.