Un nome alle piante del Lago Nord

Una mattinata al Parco Lago Nord per conoscere il patrimonio arboreo e battezzare gli esemplari con i codici QrCode. "È stato un percorso tra gli alberi che abbiamo guardato con un occhio diverso e più attento e che ha aggiunto informazioni e curiosità a quanto già conoscevamo di essi. È stata anche l’occasione di nuovi incontri e nuove conoscenze di persone con cui faremo insieme le prossime ulteriori tappe di approfondimento e conoscenza di questi elementi fondamentali della natura". Il progetto lo ha lanciato il circolo cittadino di Legambiente.

"L’iniziativa è stata un passo avanti nel percorso di un programma di qualche anno fa, con il quale ci eravamo ripromessi di far conoscere gli alberi della nostra città a tutti i cittadini - raccontano i volontari -. Gli alberi lungo le strade, nelle piazze, nei giardini e parchi pubblici. Conoscere meglio le caratteristiche principali, le loro funzioni, i loro nomi".

Il progetto non era decollato come sperato, ma attraverso il diritto allo studio, un’iniziativa comunale di ampio profilo, è stato possibile iniziare a realizzarlo in alcuni giardini delle scuole del territorio. "Un’attività, questa, che proseguirà anche nei prossimi anni con sempre maggior impegno. Abbiamo ora concretizzato una nostra proposta, sempre di questa natura, d’intesa e in collaborazione con l’Amministrazione e il Parco GruBrià. Abbiamo cominciato al Parco Lago Nord con la prima di una serie di puntate, immersi nel verde prezioso della natura tra querce, aceri, cedri, carpini e molti altri esemplari di alberi, ai quali abbiamo fornito la loro carta d’identità, applicando un’etichetta identificativa e un QrCode".La.La.