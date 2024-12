"Un Natale diverso, in ambulanza"

Passione e dedizione: sono queste le caratteristiche dei volontari della Sos Novate. In questi giorni di festa sono numerosi gli operatori e i volontari che si prodigano per gli altri. In alcuni settori come il soccorso, infatti, l’attività non conosce pause, anzi durante le festività spesso è ancora più impegnativa del solito. Abbiamo parlato con Laura e Maurizio, operativi alla vigilia e il giorno di Natale come soccorritori del 118. I due tengono a sottolineare che non si sentono “speciali“.

"Vogliamo precisare che la Sos è un gruppo, composto da tante persone che svolgono volontariato o lavoro, tutti i giorni e a tutte le ore. Quest’anno c’eravamo noi, ma la riconoscenza deve essere per tutto il nostro gruppo", spiegano i due novatesi. Per Maurizio, a dire il vero, il turno della vigilia di Natale è ormai una tradizione che si ripete da 12 anni. "Ho 60 anni, i miei figli quasi quaranta e vivono fuori casa. Con mia moglie c’è un ottimo rapporto e condivide questa mia scelta. Il 24 alle 19 ho iniziato il turno e ho finito alle 7 del mattino", aggiunge Maurizio Riboni.

Una nottata impegnativa, con diverse chiamate durante la notte e solo un paio di ore in tutto di riposo in sede. "Siamo intervenuti su due diverse aggressioni, poi due interventi particolari e poi su persone con problemi respiratori. Una notte intensa con qualche codice rosso. Non ci sono stati incidenti", conclude Maurizio. La sua vocazione per il volontariato nasce dalla voglia di aiutare gli altri e il risultato è di rendersi disponibile, solitamente con otto turni al mese.

Lo stesso desiderio di aiutare gli altri porta al volontariato anche Laura Ghirardini, volontaria dal 1988. "Di solito svolgo l’attività la mattina di Capodanno, però quest’anno servivano coperture per il 24 e il 25. Il turno del 25 è andato abbastanza bene, non ci sono stati per fortuna interventi drammatici. Purtroppo malori e malattie non vanno in vacanza e quindi sento la necessità di dare una mano alla Sos e ai cittadini", conclude Laura.

La sera del 24, come da tradizione, i volontari della Sos si sono anche adoperati per consegnare i regali ai bambini, per le famiglie che l’hanno richiesto, vestiti da Elfi e Babbo Natale. In tutto una quindicina di visite e tanta allegria da parte dei bambini che hanno ricevuto i doni. Entrambi i volontari riprenderanno i turni già da domani. La Sos Novate è sempre alla ricerca di nuovi volontari sia per l’ambulanza, sia per i servizi sociali o per il centralino. Informazioni si possono ottenere chiamando il numero 02.3544744.