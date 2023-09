"Un medico bravo e generoso". Novate ricorda Marcello Iacuone

Una targa per ricordare il medico novatese Marcello Iacuone, scomparso a febbraio. Ieri mattina si è svolta una cerimonia al cimitero vecchio di via Rimembranze, in ricordo del medico di base che è mancato a 67 anni la notte tra il 5 e 6 febbraio a causa di un infarto. Molte le persone intervenute: amici, parenti e tanti cittadini, molti dei quali suoi ex pazienti. La targa, che riporta parte delle parole della canzone “La cura” di Franco Battiato, il simbolo della medicina e uno stetoscopio, è stata donata dagli abitanti della corte in cui viveva a Novate e aveva il retro dello studio che si affacciava su via Repubblica. Parole commoventi delle persone che sono intervenute, ricordando il medico come una persona a volte apparentemente burbera, ma con una grande passione e dedizione per il suo lavoro. Un medico che, ha ricordato il sindaco Daniela Maldini, è stato fondamentale nel periodo del Covid, in cui ha organizzato con il Comune l’arrivo dei vaccini e le vaccinazioni sul territorio. Spesso le luci del suo studio erano accese anche la sera tardi e a volte anche di notte, per riuscire a stare dietro a tutte le richieste dei pazienti, che come si sa recentemente sono stati attribuiti ai pochi medici di base rimasti, aumentando il numero di persone da gestire. Commovente anche il ricordo del figlio Matteo, presente con la moglie Francesca e il piccolo Ercole, oltre alla madre Roberta, che ha ricordato il marito come una persona professionale, che ha dedicato al lavoro molto tempo, a volte anche troppo. È poi intervenuto il fratello minore di Iacuone, che ha ricordato le sue passioni: la fotografia, il tiro con l’arco e i bonsai, di cui spiegava le caratteristiche ai corsi dell’università della terza età. Ha poi parlato il presidente dell’Auser Novate Giuseppe Plumari, associazione che ha aiutato il medico durante il periodo delle vaccinazioni. Infine il sindaco ha informato che sarà organizzato prossimamente un momento in ricordo del medico. Davide Falco