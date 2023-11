Un lungo filo rosso: "Spezziamo insieme la spirale della violenza"

Le strisce tutte uguali, larghezza 12, altezza 70 cm. E colore, rigorosamente, rosso: "La violenza è una spirale: realizziamone una insieme, e poi insieme spezziamola". Si avvicina il 25 novembre, e parte dall’associazione Mariposa, preziosa costola inzaghese della Rete Antiviolenza Viola, la proposta 2023: la realizzazione, con il contributo di chiunque vorrà cimentarsi ai ferri o con l’uncinetto, di una lunga spirale rossa, da collocare nella piazza Maggiore cuore del paese, e che farà da scenario alle altre iniziative. Una spirale color porpora, a simboleggiare il troppo sangue versato. "Ma una spirale - così Gabriella Molina, referente dell’associazione - che il 25 spezzeremo tutte insieme". Le strisce, che potranno essere realizzate in "varie sfumature di rosso", arricchite con elementi decorativi, centrini e perline, potranno essere consegnate ogni giovedì, a partire da oggi, nella sede dell’associazione La Lunga Gioventù, in via Brambilla 6, ogni giovedì dalle 15 alle 17 in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne; sempre qui Gabriella e Chicca dell’associazione Mariposa saranno a disposizione per consigli, eventuale fornitura di materiale o chiarimenti. I manufatti non impiegati per la spirale saranno usati per decorare e rendere riconoscibili esercizi commerciali e produttivi che aderiscono alla campagna antiviolenza.

Non solo questo nel calendario inzaghese in vista del 25 novembre. Giovedì 16, all’auditorium De André, si parlerà dell’efficacia delle leggi attuali contro violenza e stalking "e di quali azioni ognuno di noi può mettere in atto per promuovere il necessario cambiamento culturale". Il 30, dopo la posa e la "rottura" della spirale del 25, sempre al De Andrè si terrà un workshop, rivolto a uomini e donne, su un tema sensibile: come identificare, e come gestire, i primi segnali di una condotta violenta.

Monica Autunno