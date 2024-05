Un lavoro per autisti e meccanici. L’algoritmo collega domanda e offerta

Autoguidovie è alla ricerca di autisti, ma anche meccanici e meccatronici da inserire nel proprio organico. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono già 465 le candidature raccolte dalla società del trasporto pubblico attraverso la piattaforma StepsConnect, che sfrutta tecnologia e social media per supportare le aziende nella ricerca di personale. Il sistema è basato su un algoritmo di "job matching", che mette in relazione le caratteristiche dei candidati con le specifiche delle posizioni aperte, per individuare i profili più idonei. Tutte le inserzioni di lavoro, inoltre, presentano una struttura molto chiara e comprensibile, in cui è possibile trovare informazioni complete, dalle competenze richieste ai benefit che spettano al lavoratore. Le candidature ad oggi pervenute, relative sia ai conducenti che ai meccanici, riguardano i servizi gestiti dall’azienda in Lombardia, Veneto e Piemonte. "Le dinamiche tra domanda e offerta di lavoro stanno mutando repentinamente ed è importante, per un’azienda come la nostra, averne piena consapevolezza. La ricerca di personale richiede infatti nuovi strumenti, più innovativi, immediati e user friendly, che possano realmente raggiungere i candidati interessati - sono le parole di Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie -. La piattaforma ci aiuterà a far crescere la squadra". "Stiamo cavalcando l’onda della digital transformation nel mercato italiano: l’hr-tech sta assumendo sempre più importanza, e i numeri lo dimostrano – aggiunge Denis Balbo, head of sales StepsConnect -.

L’obiettivo è fornire ad Autoguidovie una piattaforma efficace per trovare il personale di oggi e di domani". Storica realtà del trasporto pubblico locale, Autoguidovie conta oggi con 1.388 dipendenti e un giro d’affari consolidato di 158,7 milioni di euro. Con una flotta di 1.265 autobus, gestisce un perimetro di oltre 32 milioni di bus-chilometro. Fondata nel 1908, opera in ampio contesto geografico, compreso il Sud-Est Milanese.