Un incontro sul modello di “Città 30” per costruire paesi sostenibili e inclusivi: "Lo spazio va restituito alle persone"

"Costruire città pacificate. La strada come paradigma di convivenza civile", è il titolo dell’evento organizzato dal Comune con il patrocinio di Città Metropolitana di Milano, che si terrà giovedì 9 novembre ore 20.45 all’Una Hotel. Un incontro per discutere del modello di "Città 30", città rsostenibili, inclusive a partire da studi, dati e buone pratiche già sperimentate in Italia e all’estero. Due gli ospiti, Valentina Orioli, l’assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, prima grande città italiana ad adottare la Città 30 e Matteo Dondé, urbanista. Interverranno il sindaco Maria Rosa Belotti, l’assessore alle Politiche del territorio, Ambiente e Mobilità Vanni Mirandola e l’assessore alla Qualità urbana, Giuseppe Barletta. "Alla presunta libertà di movimento promessa dall’automobile abbiamo sacrificato forse troppo - commenta Barletta - nuove tecnologie permettono un cambio di rotta: una nuova cultura dello spazio pubblico, da restituire alle persone". Ro.Ramp.