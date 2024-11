Un incontro su palestra e scuola media

Una commissione consiliare dedicata il mese scorso, ora è il momento di incontrare le famiglie. Si intitola Piano dell’edilizia scolastica, a che punto siamo?, la serata promossa per domani alle 21 in aula consiliare. L’incontro, che sarà tenuto dall’assessore alla partita Massimo Del Signore, è stato fissato per fare il punto sui lavori, in corso, ultimati e programmati, sugli edifici scolastici melzesi. Una carrellata fra luci ed ombre, fra lavori giunti a buon fine, progetti in attesa di finanziamento e cantieri spina nel fianco: il focus, in questo caso, è sul cantiere della nuova scuola media di viale Gavazzi, in ritardo per molti intoppi al via lavori, e su quello della riqualificazione della palestra di via De Amicis.

"Un incontro pubblico che abbiamo voluto promuovere - così Del Signore e l’amministrazione - per coinvolgere genitori, docenti e cittadini. Vogliamo informarli sullo stato dell’arte, potranno ascoltare, chiedere informazioni e fare proposte". Nel corso della commissione consiliare d’ottobre erano stati forniti, sul tema edifici scolastici e cantieri, dati e cronoprogrammi, alcuni in corso di aggiornamento. Alle scuole sono stati destinati negli ultimi anni circa 15 milioni di euro, introitati da bandi, pnrr e finanziamenti con il conto termico o assorbiti dal bilancio comunale. Fra gli interventi solo uno, la riqualificazione delle scuole di via Bologna, è terminato. Sono in corso i lavori di costruzione della nuova scuola media con civic center, rallentati in partenza da un lungo intervento di bonifica dall’amianto, e quelli in via De Amicis, dove i lavori al rallenty hanno fatto scattare le penali. Sono in fase di bando di gara, inoltre, maxi interventi alla scuola di via Boves e un primo lotto di riqualificazione energetica alla media di via Mascagni.

M.A.