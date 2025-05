Un guasto alla fognatura. Cede la strada

Guasto alla fognatura, cede il manto stradale e si apre una voragine in via della Liberazione, disagi a Cambiago. La sindaca Maria Grazia Mangiagalli ha chiuso la strada vicino al buco "fino a riparazione completata". In campo, Cap, gestore del servizio. Prima, ha isolato l’area poi ha programmato l’avvio dei lavori che si stima dureranno una settimana al massimo. Nel frattempo, viabilità speciale nel borgo. L’approdo a via Don Giussani è garantito raggiungendo via della Liberazione da via XXV Aprile e l’accesso da via della Liberazione oltre il divieto di transito è consentito per i residenti del civico 13. Mentre, l’ingresso a via della Liberazione per i civici da 1 a 10, a via Montanelli, a via Comotti è assicurato da via IV novembre. Inevitabile revisione per contenere gli effetti dell’imprevisto. "A provocare il cedimento è stato un malfunzionamento improvviso, che ha innescato lo smottamento dell’arteria. Immediato l’intervento della polizia locale. La dinamica esatta verrà messa nero su bianco dal gestore e consegnata all’ufficio tecnico del Municipio. "Non ci sono state grosse conseguenze - spiega la prima cittadina -. Anche se la zona è secondaria, sulla via si affacciano parecchi palazzi. Le difficoltà maggiori sono state per la ditta di autobus Fumagalli che ha sede proprio nelle vicinanze. Dovrebbe però risolversi tutto al più presto, credo meno della settimana ipotizzata in un primo momento. Cap è stato velocissimo, per fortuna nessuno si è fatto male. Monitoriamo la situazione in tempo reale". I tecnici sono all’opera per riparare le tubazioni, chiudere lo sprofondo e aiutare il quartiere a tornare alla normalità.

Bar.Cal.