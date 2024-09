Un grande amore lungo 50 anni: "Il segreto? Fiducia e rispetto"

Fine settimana di festeggiamenti in famiglia per Maddalena e Angelo (nella foto), che hanno raggiunto il pregevole traguardo di 50 anni di matrimonio. Lei di Bollate e lui di Novate, si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 17 e 22 anni, tramite amici comuni e in particolare grazie alle sorelle di lei. Si sono sposati pochi mesi dopo, il 28 settembre del 1974 nella chiesa San Martino di Bollate, per poi trasferirsi a Novate. Dopo quattro mesi di matrimonio è nata Ylenia e dopo quattro anni è nata Vanessa, la secondogenita. Oggi Maddalena ha 67 anni, Angelo 72. Il segreto della longevità della loro unione? Rispetto e fiducia reciproci.

"Ci siamo promessi di restare uniti nella buona e cattiva sorte quando la somma della nostra età non arrivava a 40 anni. Tanta pianura e tante salite dure, ma insieme abbiamo superato sempre e comunque ogni difficoltà", racconta Maddalena. Poi si rivolge poi direttamente al marito: "Tu sei un Angelo di nome e di fatto, così come ti definiscono tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Mi hai sempre rispettato, mai un’offesa, mai alzata la voce, anzi mi hai reso una donna libera e forte. In questa ricorrenza è giunto il momento di cominciare a ringraziarti. Nel lungo cammino la famiglia è sempre stata al primo posto, non ti sei mai risparmiato per il bene di Ylenia e Vanessa, anche grazie ai nonni Ernesta e Giovanni, che ci hanno aiutato a crescerle. Senza di loro non avremmo potuto concederci qualche giornata di vacanza solo per noi, che serviva a rigenerarsi".

"La nostra non è una famiglia perfetta, però siamo stati fortunati: Ylenia e Vanessa ci hanno dato tante soddisfazioni, a partire dai nostri amati generi Cristiano e Andrea. Insieme ci hanno regalato la linfa della vita, i nostri splendidi nipoti: Gaia che a ottobre si laureerà, Davide il gigante buono, Zoe dalla dolcezza infinita e Tea meravigliosa scacciapensieri. Grazie amore mio", conclude Maddalena.