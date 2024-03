Un giorno in azienda a capire che fare da grande

Nello scorso mese di ottobre, la classe 3D della scuola secondaria “Pirandello” di Solaro si è recata in visita alla Sew Eurodrive Smart Factory. Gli alunni si sono dimostrati subito coinvolti se affermano quanto segue: “A essere onesti, quando sono scesa dal pullman e ho visto la fabbrica, sono rimasta scioccata: era elegante e dava un senso di pulito enorme, sensazione che non pensavo potesse dare una fabbrica”. Un’altra alunna ricorda che “una volta entrati,io e le mie amiche iniziammo a fare vari apprezzamenti sull’interno e condividemmo una strana voglia di iniziare a lavorare lì, dovuta probabilmente all’ambiente sereno e alla gentile accoglienza”.Il direttore marketing, iniziò a spiegare, tramite un power point, quali sono gli oggetti di loro produzione (prodotti per l’automazione industriale, logistica e di processo); ha sottolineato il fatto che nella fabbrica non lavorano solo gli operai ma ci sono anche delle persone che si occupano dell’organizzazione, della pubblicità, degli acquisti, della parte tecnologica etc, e infine ha raccontato la loro storia. La Sew Eurodrive Smart Factory nasce nel 1931 in Germania e fino ad oggi ha due stabilimenti in Italia (uno a Solaro e uno a Caserta); ha sede in 54 paesi stranieri dove lavorano 21.000 persone per un fatturato di 4,2 miliardi di euro. Gli studenti hanno apprezzato il discorso introduttivo in cui “il direttore ha iniziato a parlare del loro codice etico e di quanto sia importante il rispetto verso i clienti, i colleghi e l’ambiente, perché abbiamo capito – così ricordano gli alunni - quanto sia vero quando a scuola ci dicono che il rispetto è fondamentale”. Poi i ragazzi hanno fatto un tour nell’azienda. Impossibile non notare i robot che si muovevano in giro per la fabbrica, infatti per ottimizzare i tempi senza stancare ulteriormente i lavoratori, usano dei robot che vanno da operaio a operaio e che portano tutti gli strumenti necessari, fungendo anche da piano di lavoro.

Continuando il giro si poteva notare quanto le nuove tecnologie siano diventate fondamentali per il lavoro, e quanto l’ordine regnasse sovrano. Terminato il tour,la classe è stata divisa in gruppi per iniziare un’attività su quanto avevano appena visto. Gli studenti dovevano scrivere su alcuni post-it delle parole-chiave riguardanti l’organizzazione, il lavoro in fabbrica e il lavoro d’ufficio in relazione alla formazione necessaria, alle persone che lavorano nei diversi settori dell’azienda e agli strumenti utili, realizzando in questo modo un cartellone. Ultimata l’attività, i vari gruppi si sono riuniti per restituire a tutti i soggetti coinvolti quanto era stato appreso. Una volta tornati a scuola, gli studenti si sono resi conto di una cosa: quanto è e sarà importante la tecnologia e le nuove invenzioni nel mondo del lavoro nel futuro prossimo, anche se sono convinti che una macchina non potrà mai sostituire completamente l’uomo.