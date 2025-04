Un gioco per scoprire i luoghi della resistenza

Si chiama “City Escape Milano Resiste“ ed è una web app per ripercorrere i luoghi e i giorni clou della Resistenza in città che sarà fruibile gratuitamente fino alla fine dell’anno. A crearla Garipalli e Comune di Milano, insieme all’università Statale e all’associazione Laboratorio Lapsus e col supporto di Banca Popolare di Milano. I giocatori seguono una trama, esplorano vie e monumenti legati alla storia della Liberazione, risolvendo enigmi ispirati a documenti, oggetti, luoghi e personaggi del passato. Lungo il percorso - che si sviluppa su tre chilometri, tra Brera e Duomo - si interagisce via chat con figure storiche dell’epoca, raccogliendo informazioni e dettagli inaspettati. Oltre al percorso principale, in ogni quartiere, una locandina con un Qr-code permette di scoprire la storia di un punto nevralgico della Resistenza milanese.