Un “giardino delle relazioni“ alla casa di riposo

Inaugurato il nuovo “Giardino delle relazioni” alla casa di riposo Gallazzi Vismara, un’area completamente rinnovata nella forma e nell’estetica per agevolare ospiti e parenti. Sono stati rivisti i percorsi pedonali, implementate le piantumazioni con essenze, arbusti e infiorescenze appositamente studiate per il benessere degli ospiti (anziani non autosufficienti), per valorizzare il cambio delle stagioni, per armonizzare i colori delle fioriture e, non da ultimo, per ridurre l’impatto ambientale.

"Con questo giardino si realizza un importante tassello, parte di un più ampio progetto di riqualificazione delle aree di vita dei nostri ospiti", commenta il presidente Roberto Mori. "Si tratta della realizzazione di un progetto cui teniamo molto. Abbiamo condiviso appieno l’investimento che riqualifica un elemento storico e caro alla popolazione di Arese. Dopo un difficile periodo in cui non si è potuto dare seguito ai progetti, finalmente le condizioni epidemiologiche ci hanno permesso di terminare e inaugurare questo spazio rinnovato e in linea con le aspettative di bellezza e funzionalità che gli ospiti, gli operatori, i parenti e tutta la cittadinanza si attendono. Questo è uno dei progetti di riqualificazione complessiva degli spazi all’insegna del miglioramento della qualità di vita e di rispetto dell’ambiente. Arese ha infatti ottenuto un importante finanziamento regionale che nei prossimi due anni porterà alla riqualificazione energetica della città a partire proprio dalla casa di riposo, spiega il sindaco neoeletto Luca Nuvoli. Le scelte progettuali sono state orientate su un giardino terapeutico costruito al fine di migliorare le condizioni di vita e salute delle persone che potranno beneficiare del contatto con il verde, sia in modo attivo, svolgendo attività specifiche con gli educatori, che in modo passivo, semplicemente osservando alberi, piante e fiori. Davide Falco