Un contratto per fermare la crisi climatica

In occasione della Green Week, Milano ha presentato il suo Climate City Contract riunendo i 25 soggetti firmatari, oltre al Comune, che comprendono società partecipate, università, imprese, cooperative edilizie e organizzazioni della società civile. L’obiettivo è accelerare la neutralità climatica. Insieme a Milano altre otto città (Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino) che aderiscono alla ‘Missione 100 Città’ con l’obiettivo di accelerare la neutralità climatica. "Se con il Piano Aria Clima, il nostro orizzonte d’azione era fissato al 2050, oggi con il Milano Climate City Contract alziamo l’asticella e miriamo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - Pianificare e agire in maniera corale e congiunta sarà fondamentale per dare piena attuazione ai progetti strategici individuati e rispettare così l’impegno preso. Il ‘label’ che la Commissione Europea conferirà a Milano e alle città della Missione sarà utile a intercettare i finanziamenti necessari per sostenere le ulteriori azioni che metteremo in campo, una garanzia della serietà e della qualità delle politiche ambientali che abbiamo da tempo intrapreso".

Oltre 50 i progetti strategici per Milano inserirti nel Contratto, da completare entro il 2030, tra i quali miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e promozione delle fonti rinnovabili, lo sviluppo della mobilità sostenibile grazie a nuove tratte e prolungamento di linee metropolitane e tramviarie esistenti e potenziamento dell patrimonio verde. Il valore complessivo degli interventi presentati è di circa 6 miliardi di euro, di cui 2,6 di competenza del Comune di Milano e 3,3 miliardi a carico degli stakeholder firmatari.