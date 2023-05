Un concerto per raccogliere fondi per le case delle donne maltrattate

Un concerto per raccogliere fondi per le case rifugio che ospitano donne maltrattate, il 20 maggio Alessandro Bosco canterà allo Spazio Sfera di Bussero per la Rete Viola, il network anti-violenza dei 28 comuni dell’Adda-Martesana. L’incasso andrà alla causa. Pezzo forte della serata del cantautore di Vimodrone, Nudo, il nuovo singolo - etichetta Latlantide – in uscita l’8 maggio. È stato scritto con la collaborazione di Marco Scarpa e Vincenzo Gioia. "Sentivo il bisogno di fare qualcosa contro questa piaga - spiega l’artista - così mi sono messo a disposizione". Non è la prima volta, a novembre Bosco era stato testimonial di una campagna di sensibilizzazione nella sua città contro le vessazioni e le botte subite da mogli e fidanzate. "Ho voluto allargare i miei orizzonti per dare uno scopo ancora più forte alla musica", sottolinea. A Bussero farà il debutto ufficiale la nuova canzone, "il brano - spiega il cantautore - nasce da un’analisi interiore, una sorta di bilancio personale con una presa di coscienza forte di me stesso, dopo aver tolto, una volta per tutte, quelle maschere che spesso usiamo in questo mondo per sopravvivere e non capendo che la vita vera passa dalla capacità di eliminare il superfluo". Una consapevolezza che si sposa con la finalità sociale dell’iniziativa. Il nuovo singolo non vuole solo consolidare la presenza di Alessandro Bosco nel panorama discografico italiano, ma si candida a diventare un vero e proprio manifesto dell’artista milanese. Biglietti: 15 euro più diritti di prevendita (inizio spettacolo alle 21.30, ingresso alle 21). Informazioni e prenotazioni al Teatro Sfera, telefono 338-7318486.

Bar.Cal.