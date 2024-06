Un commissario speciale: lo chef Cannistraro

Una prova d’esame con un commissario speciale: Michele Cannistraro, vincitore di “Masterchef all stars“, fa parte della commissione esaminatrice degli undici studenti del quinto anno del corso di catering, delivery e gourmet. Otto “finger food“ e tre dessert compongono il test che consentirà ai ragazzi di diplomarsi come tecnico specialistico. Non mancano però, tra una preparazione e l’altra, i selfie degli studenti con il celebre chef. "Sono felice di far parte di questa singolare giuria – commenta il rozzanese Cannistraro –. Spero che gli studenti possano mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato in questi anni nella loro attività lavorativa. I ragazzi hanno le idee chiare sul futuro, perché dopo aver imparato la parte teorica è fondamentale cimentarsi in quella pratica. Molti mi hanno visto in televisione a Masterchef e, come me, stanno inseguendo la loro passione – prosegue Michele Cannistraro –. Durante la preparazione dei piatti ho raccomandato di inserire un ingrediente particolare nel finger food da presentare alla giuria, perché potrebbe fare la differenza per aggiudicarsi un voto maggiore".

I futuri chef hanno sostenuto la prova d’esame nella sede del Centro di formazione professionale di Afol Metropolitana di via Gigli. "Nella nostra scuola gli studenti possono frequentare un percorso di studi di 5 anni che li porterà a conseguire la qualifica di tecnico specializzato – spiega il dirigente scolastico Renato Porciello –. Questa opportunità è resa possibile grazie ai percorsi formativi Ifts di Regione Lombardia della durata di un anno. Corsi molto pratici, che lasciano ampio spazio ai laboratori e soprattutto offrono strumenti utili e concreti per rispondere alle richieste del mondo del lavoro poiché in linea con le richieste professionali delle aziende". Emozionati ma determinati gli studenti hanno proposto prelibati finger food e deliziosi dessert alla commissione d’esame. "Se hai una passione credici, inseguila e portala fino in fondo – commenta Michele Cannistraro –. Questo è il mio motto, il mio consiglio agli studenti per raggiungere i traguardi che si sono prefissati".

