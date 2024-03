Un ciclo di 4 lezioni per diventare comici

Diventare comici a Bresso si può, grazie al laboratorio “Avvicinamento alla risata“, organizzato dalle Scuole civiche bressesi “Fabrizio de Andrè“. Partirà la prossima settimana un ciclo di 4 lezioni serali nella sede delle civiche di via Luigi Strada 6. A insegnare sarà l’artista e comico Eugenio Chiocchi, molto noto in città e non solo: dai suoi corsi sono emersi comici affermati come Teresa Mannino, Kalabrugovic, Federico Basso, Bruce Ketta, I Turbolenti e Mary Sarnataro. La prima lezione è prevista mercoledì 6 marzo, dalle 20 alle 22.30. Seguiranno gli altri incontri: il 13 marzo, il 3 aprile e il 17 aprile, sempre nella stessa fascia oraria. Il costo per ciascun partecipante è di 100 euro. Per iscriversi, telefonare al numero 02/6100864 o scrivere a iscrizioni.scuole@farmaciecomunalibresso.it. Giu.Na.