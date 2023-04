Un bel giorno per rinunciare a governare

Giambattista

Anastasio

Comunque la si pensi sui monopattini in sharing, il caso di Parigi sollecita una domanda e una constatazione. Prima la domanda: che democrazia è quella nella quale si chiude un servizio usato da centinaia di migliaia di persone in seguito ad un referendum al quale ha partecipato una modesta, quasi irrisoria, percentuale di aventi diritto? Questa è davvero "una bella giornata per la democrazia", come ha detto la sindaca Anne Hidalgo? O è uno di quei giorni in cui si cede alla minoranza rumorosa? Quindi la constatazione, ripensando al caso ChatGPT: non siamo l’unico posto al mondo in cui si decide di farla finita con ciò che non si sa governare.