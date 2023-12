Un Basilisco d’oro speciale. Alla memoria del sindaco

Momenti di commozione durante le premiazioni del Basilisco d’oro, la massima onorificenza peschierese che viene conferita ai cittadini che si sono distinti nei settori della cultura, del volontariato e dello sport. Quest’anno ai tre tradizionali premi ne è stato aggiunto uno “speciale“: il Basilisco d’oro alla memoria di Augusto Moretti, l’amato sindaco venuto improvvisamente a mancare lo scorso maggio. A ritirarlo il padre Marino. Grande l’impegno della giuria – composta dal presidente del consiglio comunale Luigi di Palma e dai presidenti delle consulte cittadine Franco Arcidiacono, Daniele Bertoni e Giuseppe Iosa – che ha dovuto fare una difficile scelta fra le numerose candidature pervenute: "Tutte valide – ha spiegato la vicesindaco Stefania Accosa – perché il nostro territorio è ricco di persone esemplari. Abbiamo voluto tenere la cerimonia nella sala consiliare per celebrare i nostri volontari nella maniera più istituzionale possibile".

Il Basilisco d’oro per lo sport è andato a Diego Patterini "per il lavoro che svolge quotidianamente sia sotto il profilo sportivo sia sotto il profilo umano e sociale al fine di limitare e contenere l’abbandono della pratica sportiva, divenendo un punto di riferimento per molti giovani".

Ad aggiudicarsi il premio per la cultura è stato Angelino Gentile "per l’impegno profuso nel diffondere non solo l’immagine, ma altresì il valore umano, sociale e culturale del territorio di Peschiera attraverso l’arte della fotografia. Le sue foto accompagnano i peschieresi e non alla scoperta della città e dei volti che la abitano". Il Basilisco d’oro per il volontariato è stato conferito al corpo di polizia locale, nella persona del suo comandante Danilo Cilano, "per i numerosi interventi effettuati di trasporto organi per i trapianti, il cui valore sociale e umano è ampiamente riconosciuto ben oltre i confini cittadini e regionali. Il servizio è svolto in modo totalmente volontario e gratuito da parte degli agenti per merito dell’elevata sensibilità di cui sono portatori".

Encomi speciali per attività rilevanti svolte nell’ambito della pubblica sicurezza e per atti di eroismo sono stati consegnati a Riccardo Cittadini (protezione civile), Massimo Scalabrin, volontario dei vigili del fuoco e agli agenti di polizia locale Giovanna Costa, Daniele Fais, Luca Raimondi, Francesco Fazio, Salvatore Modica, Sergio Nicotra e Leonardo Piatti.